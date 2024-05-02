Российские войска поразили пусковую установку ЗРК IRIS-T

Минобороны России отчиталось о поражении пусковой установки ЗРК IRIS-T

Российские войска поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T, которая находилась в районе села Островерховка Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«ВКС РФ ракетным ударом поразили ПУ ЗРК "Ирис-Т" в районе населенного пункта Островерховка», — отчитались в министерстве.

Ранее российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины в Дмитровке Николаевской области. По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, удары также были нанесены по городу Очаков.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.