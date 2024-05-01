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10:40, 1 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

Подполье: российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Дмитровке

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дмитровке Николаевской области. Об этом стало известно из сообщения координатора местного подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было", вывозили грузовиками», — приводятся в публикации слова партизана.

Он отметил, что удары были также нанесены по городу Очаков.

Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия поразила штаб ВСУ в Одессе. Тогда источники Лебедева на местах сообщали о трех мощных взрывах.

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      Глеб Палехов
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