Стало известно об ударе по ангару с техникой ВСУ в Николаевской области

Подполье: российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Дмитровке

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дмитровке Николаевской области. Об этом стало известно из сообщения координатора местного подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«В Дмитровке попали в ангар с техникой. Местные каналы пишут, что "там ничего не было", но мы не сильно в это верим, то, чего "не было", вывозили грузовиками», — приводятся в публикации слова партизана.

Он отметил, что удары были также нанесены по городу Очаков.

Ранее Лебедев сообщил, что Российская армия поразила штаб ВСУ в Одессе. Тогда источники Лебедева на местах сообщали о трех мощных взрывах.