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19:40, 2 мая 2024Путешествия

Напуганный войной в секторе Газа пассажир напал на бортпроводника

Пассажир «Эль-Аль» напал на бортпроводника во время рейса из Израиля в Грузию

Фото: Markus Mainka / imagebroker.com / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании «Эль-Аль» напал на бортпроводника во время рейса из Израиля в Грузию. Подробностями истории поделилось издание The Times of Israel.

Уточняется, что самолет, следовавший из Тель-Авива в Тбилиси, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за мужчины, который кричал, что он напуган войной в секторе Газа, видел «летающие по воздуху тела» и у него посттравматическое стрессовое расстройство.

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Одна из свидетельниц инцидента рассказала журналистам, что примерно через час после взлета дебошир достал из сумки «немного медицинского каннабиса», начал кричать на весь салон и ударил члена экипажа.

После посадки на борт поднялись врачи и сотрудники полиции, мужчину доставили в больницу для обследования. Бортпроводнику, который подвергся нападению, также понадобилась медицинская помощь.

В январе пассажир самолета American Airlines избил стюардессу из-за просьбы прекратить бить по спинке кресла сидящего впереди попутчика. Пожилой мужчина не успокоился даже после приземления: он ударил полицейского ногой в пах.

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      Марина Черняк
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