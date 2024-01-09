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18:19, 9 января 2024Путешествия

Пассажир самолета избил стюардессу и ударил ногой в пах полицейского

Пассажир American Airlines разозлился на стюардессу и ударил ее в живот кулаком

Фото: Unsplash

Пассажир самолета American Airlines избил стюардессу из-за просьбы прекратить бить по спинке кресла сидящего впереди попутчика. Об этом сообщает AeroTime.

Уточняется, что инцидент произошел 3 января на рейсе, следовавшем из Техаса в Монтану. Один из путешественников пожаловался на пинавшего его кресло сзади мужчину. Когда стюардесса попросила его прекратить, 61-летний Эдвард Фагиан разозлился и несколько раз ударил ее кулаком в живот.

Пилотам пришлось экстренно посадить самолет, однако буйный пассажир продолжил дебоширить и после приземления. Он напал на сотрудника полиции и ударил его ногой в пах. На допросе мужчина заявил, что не помнит ничего о произошедшем, и добавил, что перед посадкой на самолет пил ром.

Ранее самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна.

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      Зарина Дзагоева
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