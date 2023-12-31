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14:25, 31 декабря 2023Путешествия

В Европе экстренно посадили самолет из-за неожиданного недомогания пассажиров

Самолет компании SAS экстренно посадили в Копенгагене из-за общего недомогания

Фото: Unsplash

Самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

Самолет совершал рейс между испанской Малагой и шведским Стокгольмом. Внезапно несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали тошноту. Причина недомогания присутствовавших на рейсе осталась неизвестной.

Представитель пресс-службы европейской авиакомпании Ирена Бушич сообщила, что борт принял решение приземлиться в Копенгагене, чтобы не рисковать здоровьем людей. Всего в самолете находилось 140 человек.

Также она отметила, что будет проведена проверка воздушного судна. По словам Бушич, технические специалисты должны выяснить, была ли объективная причина недомогания пассажиров и экипажа или произошло совпадение.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Copa Airlines совершил экстренную посадку после того, как на его борту был обнаружен подозрительный предмет. То, что сотрудники приняли за самодельную взрывчатку, оказалось использованным подгузником.

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