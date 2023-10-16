Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:42, 16 октября 2023Путешествия

Экипаж принял использованный подгузник за бомбу и экстренно посадил самолет

Самолет Copa Airlines экстренно сел из-за принятого за бомбу подгузника

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет авиакомпании Copa Airlines экстренно сел после того, как экипаж нашел на борту подозрительный объект. Подробности истории сообщает издание NZ Herald.

Нештатная ситуация произошла на рейсе из Панамы во Флориду, США. Через полчаса после взлета самолет вернулся в аэропорт. По данным издания, в одном из туалетов был обнаружен предмет, напоминавший взрывчатку ручной работы.

NZ Herald отмечает, что все 144 пассажира лайнера были высажены, а специальная группа по обнаружению взрывчатых веществ обыскала воздушное судно после посадки. По словам главы службы безопасности воздушной гавани, специалисты установили, что принятый за бомбу предмет оказался использованным подгузником для взрослых.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Известно, что после обыска пассажирам разрешили вернуться на борт. В итоге рейс прибыл во Флориду на пять часов позже запланированного. Владельца подгузника установить не удалось.

Ранее работа аэропорта Гамбурга была приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана. Полиция обыскала лайнер, который приземлился в европейской воздушной гавани, после того как по электронной почте было получено сообщение с угрозой.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Игра «Что? Где? Когда?» закончилась скандалом. Звездный знаток объявил об уходе из клуба после конфликта с ведущим

    Пещерные раскопки доказали развитый интеллект у неандертальцев

    Кремль назвал цель мирных переговоров по палестино-израильскому конфликту

    В МИД России предупредили об угрозе наземной операции в секторе Газа

    Приказывавшего убивать гражданских командира роты ВСУ осудили пожизненно

    Первая ракетка России назвала теннис худшим видом спорта

    Приехавший в отпуск из зоны СВО россиянин сломал позвоночник в ДТП

    Дизайнер Артемий Лебедев высказался об отношении к мату

    Шойгу рассказал Путину о российской линии обороны в ходе СВО

    Россиян предупредили о переплатах при покупке одного вида квартир

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости