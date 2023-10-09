Работа европейского аэропорта приостановлена из-за сообщения о бомбе в самолете

Reuters: работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе

Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя федеральной полиции.

По данным источника, в понедельник, 9 октября, полиция обыскала лайнер, который приземлился в европейской воздушной гавани, после того, как по электронной почте было получено сообщение с угрозой.

На сайте аэропорта говорится, что взлеты и посадки воздушных судов временно не производятся в связи с мерами полиции. Пассажиров просят следить за статусами рейсов на портале.

Ранее россиянин столкнулся с приступом аэрофобии перед полетом и пригрозил взорвать самолет, чтобы задержать отправление. 59-летний мужчина должен был отправиться в командировку из петербургского аэропорта Пулково во Владивосток.

