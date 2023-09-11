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13:22, 11 сентября 2023Путешествия

Россиянин с аэрофобией напился перед рейсом и пригрозил взорвать самолет

Shot: пассажир в Пулково пригрозил взорвать самолет из-за приступа аэрофобии

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Россиянин столкнулся с приступом аэрофобии перед полетом и пригрозил взорвать самолет, чтобы задержать отправление. Историей поделился Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 59-летний мужчина должен был отправиться в командировку из петербургского аэропорта Пулково во Владивосток. Пассажир испугался девятичасового перелета и сначала попытался справиться с аэрофобией с помощью алкоголя. Однако этот способ не помог ему избавиться от тревоги. Поднявшись на борт, выпивший россиянин запаниковал и решил задержать вылет. Он заявил, что пронес в самолет бомбу и пригрозил ее взорвать.

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Как выяснил канал, из-за дебошира отправление рейса отложили. Правоохранители провели повторный досмотр 6 членов экипажа, 230 пассажиров и 150 единиц багажа. На месте также работали кинологи. Взрывчатку специалисты не нашли.

В итоге мужчину доставили в отделение полиции, а затем в вытрезвитель. Отмечается, что пассажиру грозит административный штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Мария Борисова
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