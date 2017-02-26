Интернет и СМИ
 

Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), который запланирован на 29 апреля. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов в этом году. Пожелайте всем всего хорошего и прекрасного вечера!» — написал Трамп. Причины пропуска мероприятия он не уточнил.

В Ассоциации корреспондентов Белого дома заявили, что ужин состоится и без Трампа. «Мы с нетерпением ждем возможности представить на ужине лучшие работы политические материалы прошлого года, а также отметить перспективных студентов, которые представляют следующее поколение нашей профессии», — отмечается в заявлении главы ассоциации Джеффа Мэсона, опубликованном на сайте WHCA.

Как отмечает NBC News, это первый случай за более, чем 30 лет, когда глава государства пропустит данный ужин. Прием, помимо журналистов, традиционно посещают президент, первая леди, а также члены администрации.

24 февраля сообщалось, что журналистов телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico не пустили на брифинг в Белый дом. Репортер информагентства Associated Press в знак солидарности бойкотировал мероприятие, свой протест выразила ассоциация корреспондентов Белого дома.

Трамп вновь обвинил CNN и The New York TImes, чьих корреспондентов не пустили на брифинг Белого дома, в распространении ложных новостей. По его словам, и телеканал, и газета «превратились в анекдот».

18 февраля президент назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией». Он также обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Первый ужин корреспондентов состоялся в 1921 году, а первым президентом, который посетил его стал Калвин Кулидж в 1924-м. Последний раз традиционный прием пропустил президент США Рональд Рейган в 1981 году, так как он восстанавливался после совершенного на него 30 марта покушения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Trump Will Be First POTUS to Skip White House Correspondents’ Dinner in Over 30 Years
Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом
Корреспондентам CNN и ряда газет отказали в доступе на брифинг Белого дома
Трамп назвал CNN, NBC и The New York Times врагами американского народа
Трамп пожаловался на унаследованный от Обамы бардак в США и за рубежом
Последние новости
Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена
Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме
Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане
В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России
Украинские ремонтные бригады допустят на Донецкую фильтровальную станцию
Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:02 Сегодня

Гламур из прошлого

Зачем аноним публикует кадры бурной юности российских звезд
12:04 22 февраля 2017

Гею отказали во въезде в США из-за обнаженных фото и регистрации на ЛГБТ-сайтах

20:51 25 февраля 2017

Тюлененок заблудился в степях Казахстана

18:40 25 февраля 2017

Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам

Интернет и СМИ
 — 
00:02 23 февраля 2017

Мама, не смотри

Куда подростки прячут свои эротические снимки
15:34 17 февраля 2017

На Украине призвали отказаться от аккаунтов в соцсетях «Мордора»

14:41 25 февраля 2017

Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube

06:57 25 февраля 2017

Трамп назвал CNN и New York Times анекдотом

Интернет и СМИ
 — 
00:05 8 февраля 2017

Богатство, уважение и дьяволу служение

Кто стоит за сетевым разоблачением масонов, иллюминатов и сатанистов
12:52 25 февраля 2017

Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа

16:47 24 февраля 2017

New Yorker анонсировал русскоязычную обложку с Путиным

19:05 16 февраля 2017

Пользователи сети признали 70-летнюю бабушку «самой горячей женщиной Китая»

Россия
«Религиозность нашего социума сильно переоценена»
Почему передача Исаакиевского собора РПЦ стала проблемой для церкви и общества
Олег МихеевБанкрот-фронт
Как политики задолжали миллионы и вынуждены жить на 10 тысяч рублей в месяц
«У молодых вообще нет собственной позиции»
Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
Житель Тульской области из ревности сжег супругу и четырех ее знакомых
Казус Чудновец
Чем закончится дело жительницы Катайска, осужденной за репост. Репортаж
Двухлетний мальчик запер отца на балконе ради игры на iPad
Скворцовой присудили премию за спасение пассажирки самолета
Все материалы
Мир
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Автомобиль врезался в толпу в Новом Орлеане
В Анкаре состоялся митинг против присоединения Крыма к России
Власти Малайзии обнародовали результаты вскрытия тела Ким Чен Нама
Давивший людей водитель в Гейдельберге оказался гражданином ФРГ
Все материалы
Бывший СССР
Труд пруди
Кто в Белоруссии обязан платить налог на безделье
Процесс со многими неизвестными
Как дело Фирташа может аукнуться украинской власти
Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности
Украинские ремонтные бригады допустят на Донецкую фильтровальную станцию
Грузовик ВСУ насмерть сбил 60-летнюю женщину в Донецкой области
Савченко подвела итоги визита в Донбасс
Украинские радикалы захватили Донецкую фильтровальную станцию
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Хобби во благо страны
Почему почтовые марки прибыльнее алкоголя, наркотиков и микрозаймов
Россия проиграла спор с ВТО из-за европейских свиней
Трамп похвалился снижением долга США на 12 миллиардов долларов за месяц
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
В Минэнерго Белоруссии сообщили о принятых решениях по российскому газу
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
Все материалы
Бизнес
Большая перемена
Частные инвесторы заинтересовались школами и детсадами
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Подорожание масла вынудило мороженщиков поднять цены
Google обвинил Uber в краже применяемой в беспилотном автомобиле технологии
Суд Вены решил освободить украинского миллиардера Фирташа
Глава Nissan Карлос Гон объявил об отставке
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Шойгу исключил из армейского лексикона фразу «показная воинская часть»
Жена Дадина потребовала от прокуратуры найти документы о его освобождении
Мне хардбольно
Как играют в самую травмоопасную военно-спортивную игру
США впервые разместят в Европе истребители F-35
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде«События в столице застали Ильича врасплох»
Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
Ястреб сбит, ястреб сбит!
Пушка-ловушка, орлы и другие неожиданные способы уничтожить беспилотник
НАСА опубликовало уникальный снимок поверхности Марса
В сети появилось видео с дымящимся iPhone 7 Plus
Стрелять, Карл!
Подстреленный Гитлер и отпуск в фашистской Италии: обзор Sniper Elite 4
На МКС произошла утечка аммиака
Все материалы
Спорт
Окно в Россию
Кого этой зимой купили и продали российские футбольные клубы
Почетный президент ОКР назвал реальным шагом заявление WADA о докладе Макларена
Сборная России выиграла общекомандный зачет юношеского чемпионата мира по ММА
Футбольные фанаты устроили массовую драку в Берлине
Захарова ответила на заявление WADA о нехватке доказательств в докладе Макларена
Макарова и Веснина выиграли теннисный турнир в Дубае
Главный тренер «Локомотива» назвал причину подписания 43-летнего Лоськова
Все материалы
Культура
Говоря «да»
Молодые и красивые обитатели Бруклина на снимках вундеркинда Гарольда Файнстайна
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
twen, Nr. 6, 1969, Фотография: Гвидо Мангольд, графика: Вилли Флекхаус«Опаснее тысячи порножурналов»
Король книжного и журнального дизайна Вилли Флекхаус
От Украины на «Евровидении-2017» выступит рок-группа O.Torvald
Актера Алексея Баталова госпитализировали в Москве
«Золотую малину» как худший фильм года получила «Америка Хиллари»
Смерть вождя
Роли, по которым мы запомним Алексея Петренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Гламур из прошлого
Зачем аноним публикует кадры бурной юности российских звезд
Мама, не смотри
Куда подростки прячут свои эротические снимки
Преступная нищета
Будни бандитов, мигрантов и проституток в объективе лучших фотографов мира
Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме
Тюлененок заблудился в степях Казахстана
Памятку Госдепа по борьбе с утечками информации «слили» журналистам
Трусливый очковый медвежонок прославился на YouTube
Все материалы
Ценности
«Не всегда топовое и самое дорогое будет лучшим решением»
Триатлонистка Виктория Шубина раскрыла карты
Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем
Max Mara одел в фирменное пальто модель в хиджабе
Bulgari представил в Милане «змеиные» сумки
By Kilian призвал «помнить о смерти»
Повысили голос
Солисты «Хора Турецкого» показали стиль и характер
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
Все материалы
Путешествия
A view of the cathedral in Naumburg/Saale, Germany, 21 Janaury 2016. After the first application in summer 0215 failed, a second attempt is being made to register Naumburg Cathedral as a UNESCO world heritage site. Саксония с замками и вином
«Лента.ру» открывает неизвестные россиянам уголки Германии
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
В отпуск с кошкой
Как правильно организовать путешествие с домашними животными
Власти Египта назвали дату увеличения визового сбора
На Крите нашли скелет пропавшего 11 лет назад британца
Автобус с паломниками опрокинулся в Волгоградской области
Руины господского дома в усадьбе Ольгово. Дмитровский район, Московская область Призрак Пиковой дамы
Где в Подмосковье можно встретить привидение
Все материалы
Из жизни
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Я не знаю, как она это делает
Личный опыт: быть фитнес-звездой Instagram и многодетной матерью одновременно
Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии
Осужденного по ошибке итальянца освободили после 20 лет тюрьмы
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
Фильтр «зависть»
Звезда Instagram из Нью-Йорка показала изнанку интернет-славы
Рассмешившие соцсети толстые амурские тигры сбили и съели беспилотник
Все материалы
Ружье и палатка: уникальные автомобильные опции
Инструменты, ружье, пылесос и другие необычные вещи в комплекте с машиной
Ferrari для чемпиона
На аукционе продадут Ferrari Майка Тайсона
Летают, но низенько-низенько
11 машин, способные ехать по любой поверхности. Точнее, даже не ехать
20 роскошных авто. В камуфляже
Маскировка, которая нужна, чтобы стать заметным
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы