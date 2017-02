Трамп решил пропустить ежегодный прием для журналистов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пропустит ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), который запланирован на 29 апреля. Об этом глава государства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я не буду присутствовать на ужине Ассоциации корреспондентов в этом году. Пожелайте всем всего хорошего и прекрасного вечера!» — написал Трамп. Причины пропуска мероприятия он не уточнил.

В Ассоциации корреспондентов Белого дома заявили, что ужин состоится и без Трампа. «Мы с нетерпением ждем возможности представить на ужине лучшие работы политические материалы прошлого года, а также отметить перспективных студентов, которые представляют следующее поколение нашей профессии», — отмечается в заявлении главы ассоциации Джеффа Мэсона, опубликованном на сайте WHCA.

Как отмечает NBC News, это первый случай за более, чем 30 лет, когда глава государства пропустит данный ужин. Прием, помимо журналистов, традиционно посещают президент, первая леди, а также члены администрации.

24 февраля сообщалось, что журналистов телеканала CNN, а также ведущих газет The New York Times, Los Angeles Times и Politico не пустили на брифинг в Белый дом. Репортер информагентства Associated Press в знак солидарности бойкотировал мероприятие, свой протест выразила ассоциация корреспондентов Белого дома.

Трамп вновь обвинил CNN и The New York TImes, чьих корреспондентов не пустили на брифинг Белого дома, в распространении ложных новостей. По его словам, и телеканал, и газета «превратились в анекдот».

18 февраля президент назвал телекомпании NBC, ABC, CBS, CNN и газету The New York Times врагами американского народа, а 11 января в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, объявив его «ужасной организацией». Он также обвинил СМИ в попытке умалчивать положительные результаты деятельности своей администрации.

Ассоциация корреспондентов Белого дома — независимое объединение журналистов, основанное в 1914 году. Первый ужин корреспондентов состоялся в 1921 году, а первым президентом, который посетил его стал Калвин Кулидж в 1924-м. Последний раз традиционный прием пропустил президент США Рональд Рейган в 1981 году, так как он восстанавливался после совершенного на него 30 марта покушения.