«Будут скулить, когда настанет судный день». В России ответили на угрозы посла Литвы в адрес Крымского моста

Полянский ответил послу Литвы Линкявичюсу на коллаж с Крымским мостом и ракетой

Заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на намеки посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса о Крымском мосту. Об этом он написал в соцсети X.

По мнению дипломата, вдохновением для Линкявичюса стал пост главы МИД Польши Радослава Сикорского 2022 года. Тогда польский политик в своих соцсетях опубликовал фотографию с места аварии газопроводов «Северный поток», сопроводив ее надписью «Спасибо, США».

Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах Дмитрий Полянский первый зампостпреда РФ при ООН

Ранее Линас Линкявичюс опубликовал коллаж с мостом пуском ракеты. «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», — написал он.

Зеленский пообещал разрушить Крымский мост

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Киева, который включает в себя разрушение Крымского моста. По словам украинского лидера, ВСУ планируют атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы.

Речь идет не только о мосте в Керчи. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель Владимир Зеленский президент Украины

До этого с обещанием разрушить Крымский мост выступил спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, украинские военные сделают это, когда этого потребует ситуация. По его словам, нет смысла разрушать сооружение, просто чтобы «поднять настроение».

В середине апреля британская газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что ВСУ планируют разрушить Крымский мост. По данным издания, украинские военные намерены совершить атаку к середине лета. По словам источников, для удара по мосту украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Также отмечается, что для подрыва опор ВСУ применят беспилотные катера.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) признала ответственность за организацию атаки на Крымский мост в октябре 2022 года. Как рассказал глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), подрыв осуществили с использованием замаскированных под рулоны тепличной пленки самодельных взрывных устройств.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль и загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Кроме этого, обрушилось два автомобильных пролета. Второй теракт произошел 17 июля 2023 года. Тогда подрыв моста произошел при помощи надводных беспилотных летательных аппаратов.

Удары по Крыму были согласованы с Западом

В августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что Киев согласовывал удары по Крыму с Западом. По его словам, западные союзники поддерживают идею киевских властей «уничтожать все российское» на полуострове.

В октябре прошлого года американские журналисты заявили, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США занималось подготовкой оперативников СБУ, совершивших несколько атак на Крымский мост и Кремль. Журналисты назвали теракты против России «теневой войной». По информации издания, указанные операции осуществляли элитные команды украинских оперативников. Уточняется, что все крупные операции Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ были проведены с одобрения президента страны Владимира Зеленского.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Главред также рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали подрыв моста.

В свою очередь, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала попытки ВСУ атаковать полуостров. Она подчеркнула, что Крымский мост надежно защищен. Сенатор также уточнила, что все причастные к попыткам атаки будут привлечены к ответственности.