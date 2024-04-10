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21:37, 10 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский сообщил о планах разрушить Крымский мост

Bild: Зеленский заявил о планах разрушить Крымский мост при новом наступлении
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом плане контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), который включает в себя разрушение Крымского моста. Об этом он заявил в интервью газете Bild.

Зеленский объяснил, что войска собираются атаковать мосты, по которым перевозится оружие, а также военные аэродромы. «Речь идет не только о мосте в Керчи. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель», — высказался глава Украины.

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала попытку ВСУ атаковать полуостров. Она подчеркнула, что Крымский мост, который, по словам киевских властей, остается приоритетной целью для Украины, надежно защищен. Сенатор также уточнила, что все причастные к попыткам атаки будут привлечены к ответственности.

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      Маргарита Пименова
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