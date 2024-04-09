В Крыму отреагировали на попытку ВСУ атаковать полуостров

Сенатор Ковитиди: все попытки ВСУ атаковать территорию РФ являются преступлением

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать территорию России являются преступлением, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Самонадеянные "смельчаки", возомнившие себя бессмертными, должны, наконец, осознать, что все попытки противоправных диверсионно-террористических атак на территорию России являются преступлением, за которое будет определено достаточно суровое наказание в соответствии с законом России», — прокомментировала Ковитиди.

Все преступники будут жестко наказаны без срока давности, в какой бы стране они не жили и где бы они ни находились Ольга Ковитиди сенатор от Крыма

Также сенатор отметила, что Крымский мост, который, по словам Киева, остается приоритетной целью для Украины, надежно защищен.

«Это знает даже противник. Но расслабляться нельзя», — заключила она.

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» ВСУ в небе над Черным морем. Снаряд был уничтожен у побережья Крымского полуострова.

7 апреля руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Крымский мост остается приоритетной целью Украины. При этом он добавил, что объект достаточно хорошо защищен.

