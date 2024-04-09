Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

Минобороны России: у Крыма уничтожена украинская ракета «Нептун»

Министерство оброны России сообщило о перехвате противокорабельной ракеты «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Черным морем. В Telegram-канале ведомства говорится, что снаряд был уничтожен у побережья Крымского полуострова.

В ночь на вторник, 9 апреля, жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом.

Минобороны отчиталось об уничтоженной ракете и беспилотниках ВСУ

Министерство обороны сообщило, что российские военные пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории РФ. В частности, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской и Воронежской областями.

Кроме того, над акваторией Черного моря у побережья Крыма перехвачена ракета «Нептун».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

В ночь на 9 апреля жители Севастополя говорили о мощных взрывах над городом. По их словам, сразу несколько громких хлопков были слышны в Нахимовском районе и в акватории Севастополя.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ночью написал в своем Telegram-канале, что над городом сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели.

Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Доверяйте только официальной информации, а не каналам, цель которых вызвать панику. В городе все спокойно

Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Ракета «Нептун» может уничтожать корабли и наземные цели

Украинская маловысотная противокорабельная ракета «Нептун» разработана Киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35 и предназначена для уничтожения судов и наземных целей. Она может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, а скорость — около 900 километров в час.

Ранее российские средства ПВО неоднократно сбивали «Нептун» над акваторией Черного моря.