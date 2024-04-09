Жители Севастополя сообщили о мощных взрывах

Жители сообщили о мощных взрывах в Нахимовском районе и в акватории Севастополя

Жители Севастополя сообщают о мощных взрывах над городом. Предварительно, работает противовоздушная оборона (ПВО). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, сразу несколько громких звуков были слышны в Нахимовском районе города и в акватории Севастополя. Официальной информации пока не было.

28 марта жители Крыма сообщили о возможном падении самолета. По их мнению, самолет мог быть сбит. Затем губернатор Севастополя подтвердил информацию о ЧП. Он отметил, что гражданские объекты не пострадали. По его словам, пилот самолета катапультировался, его спасли в 200 метрах от берега.