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18:29, 28 марта 2024Россия

Губернатор Севастополя подтвердил падение военного самолета

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в море упал военный самолет

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

В районе Севастополя в море упал военный самолет, пилот катапультировался. Эту информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По словам главы города, гражданские объекты не пострадали. Жизни пилота ничего не угрожает, уточнил Развожаев. Причин крушения самолета губернатор не назвал.

Ранее в сети также появились кадры с возможным падением военного самолета в Крыму. На записи, снятой местными жителями, видно, как горящий самолет падает и скрывается за частными жилыми домами.

По информации «112», упал истребитель Су-35.

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      Алина Гончарова
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