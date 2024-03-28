Губернатор Севастополя подтвердил падение военного самолета

Губернатор Севастополя Развожаев заявил, что в море упал военный самолет

В районе Севастополя в море упал военный самолет, пилот катапультировался. Эту информацию подтвердил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

По словам главы города, гражданские объекты не пострадали. Жизни пилота ничего не угрожает, уточнил Развожаев. Причин крушения самолета губернатор не назвал.

Ранее в сети также появились кадры с возможным падением военного самолета в Крыму. На записи, снятой местными жителями, видно, как горящий самолет падает и скрывается за частными жилыми домами.

По информации «112», упал истребитель Су-35.