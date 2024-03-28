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18:21, 28 марта 2024Россия

Появились подробности о возможном падении военного самолета в Крыму

«112»: военный самолет Су-35 предварительно сбит в районе Севастополя

Кадр: Telegram-канал Baza

Во время вероятного падения самолета в Крыму пилот мог успеть катапультироваться. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

«В районе Севастополя, предварительно, сбит Су-35. Пилот успел катапультироваться», — говорится в сообщении.

Вечером 28 марта жители Крыма сообщили о возможном падении самолета. По их мнению, самолет мог быть сбит.

До этого 12 марта в Ивановской области упал военно-транспортный самолет Ил-76. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью. По данным источника Telegram-канала Baza, ролик был снят в районе Пустошь-Бор.

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      Никита Абрамов
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