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13:37, 5 января 2024Россия

Российские войска уничтожили над Черным морем украинскую ракету «Нептун»

Минобороны России: над Черным морем уничтожена противокорабельная ракета ВСУ

Фото: Unsplash

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, попытка Киева нанести удар по объектам на российской территории пресечена около 12:30 мск. Ракета обнаружена и сбита над северо-западной частью акватории Черного моря.

Ранее, 4 января, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении над Крымом десяти украинских авиационных управляемых ракет. Попытку ВСУ атаковать расположенные на полуострове объекты отразили в 17:20 мск.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что 4 января была пресечена самая массированная за последнее время атака на город. По его словам, одна из сбитых ракет упала в частном секторе и не взорвалась.

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      Константин Лысяков
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