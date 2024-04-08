Глава ГУР Украины Буданов заявил об усиленной охране Крымского моста

Крымский мост остается приоритетной целью Украины, но при этом он достаточно хорошо защищен. Это в интервью немецкому телеканалу ARD признал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Крымский мост хорошо охраняется и обороняется. Но над этим вопросом мы сейчас работаем», — заявил глава ГУР, намекнув таким образом на возможность новых атак на сооружение.

Телеканал уточнил, что именно благодаря Буданову проводятся систематические атаки на суда Черноморского флота. При этом одной из задач атак именно на мост является нарушение логистики поставок, в том числе на нужды Вооруженных сил России.

Украинские спецслужбы не отказались от идеи уничтожить мост

Это высказывание Буданова прозвучало всего несколько дней спустя после того, как ГУР анонсировало очередную атаку на Крымский мост. По плану Киева, атака должна состояться в первой половине 2024 года. Тогда в украинской разведке назвали уничтожение моста неизбежным, добавив, что у разведслужбы уже есть «большая часть средств для осуществления этой цели».

Предположительно, атака на мост может быть совершена с помощью дронов. При этом The Guardian пишет, что есть серьезные сомнения в том, что Украина способна провести операцию против такой хорошо защищенной цели. Буданов, как отмечается, следует плану, который одобрил украинский президент Владимир Зеленский. План заключается в «минимизации» присутствия России в Черном море.

При этом за право совершить теракт на Крымском мосту ГУР «конкурирует» со Службой безопасности Украины (СБУ). В частности, это ведомство признало ответственность за организацию атаки с использованием замаскированных под рулоны тепличной пленки самодельных взрывных устройств в октябре 2022 года. Позднее глава СБУ Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) подчеркнул, что «мост обречен».

В России оценили планы Киева разрушить мост

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов поиронизировал, что на Украине «миньоны у власти» соревнуются, кто из них является самым опасным террористом. Все они, включая Буданова, «выпрыгивают из штанов» в попытке заслужить похвалу от западных хозяев, добавил он.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет высмеял планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. По его словам, они не способны реализовать свои угрозы. «Это заявление смахивает на бессильную злобу нацистов. Украинский режим прекрасно понимает, что атака на Крымский мост бессмысленна, он находится под серьезным прикрытием», — заявил он.

1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул, что в России любят немцев и не хотят войны. Однако, предупредил он, Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ее территориям.