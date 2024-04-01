Рогов: миньоны у власти соревнуются за звание самого опасного террориста

На Украине «миньоны у власти» соревнуются, кто из них является самым опасным террористом. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в числе «миньонов» в «соревнованиях» участвует руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Все они, отмечает Рогов, «выпрыгивают из штанов» в попытке заслужить похвалу от западных хозяев.

26 марта глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) подтвердил, что теракт на Крымском мосту осенью 2022 года был организован Киевом. Руководитель ведомства добавил, что в будущем СБУ может снова предпринять попытки атаковать данный объект.