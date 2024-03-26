СБУ признала ответственность за атаку на Крымский мост

Глава СБУ Малюк: Крымский мост подорвали самодельными взрывными устройствами

Теракт на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, организовала Служба безопасности Украины (СБУ) с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки. Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает «24 канал».

Общий вес гексогеновой смеси, которой подорвали мост, составил 14 тонн (21 тонна в тротиловом эквиваленте — прим. «Ленты.ру»). Малюк отметил, что в будущем СБУ может снова атаковать этот объект.

В ноябре 2023 года глава СБУ уже анонсировал новые атаки на Крымский мост. Он также сообщил, что во время второй атаки на мост в июле 2023 года украинские спецслужбы использовали морские беспилотники Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Ранее Малюк рассказал подробности о покушениях на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что СБУ официально не берет на себя ответственность за это.