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09:55, 26 марта 2024Бывший СССР

СБУ признала ответственность за атаку на Крымский мост

Глава СБУ Малюк: Крымский мост подорвали самодельными взрывными устройствами
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Теракт на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, организовала Служба безопасности Украины (СБУ) с использованием самодельных взрывных устройств, замаскированных под рулоны тепличной пленки. Об этом сообщил глава ведомства Василий Малюк (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает «24 канал».

Общий вес гексогеновой смеси, которой подорвали мост, составил 14 тонн (21 тонна в тротиловом эквиваленте — прим. «Ленты.ру»). Малюк отметил, что в будущем СБУ может снова атаковать этот объект.

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В ноябре 2023 года глава СБУ уже анонсировал новые атаки на Крымский мост. Он также сообщил, что во время второй атаки на мост в июле 2023 года украинские спецслужбы использовали морские беспилотники Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

Ранее Малюк рассказал подробности о покушениях на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что СБУ официально не берет на себя ответственность за это.

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      Александр Курбатов
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