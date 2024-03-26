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04:57, 26 марта 2024Бывший СССР

В СБУ раскрыли известные им подробности покушений на Киву, Татарского и других

Малюк раскрыл известные СБУ подробности покушений на Киву, Татарского и других
Василий Малюк

Василий Малюк. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк раскрыл известные ему подробности покушений на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, российского военкора Владлена Татарского и других. Отрывок эфира телемарафона публикует «Страна.ua».

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что СБУ официально не берет на себя ответственность за это.

Малюк заявил, что Кива был убит пулей калибра 9 на 19 миллиметров и контрольным выстрелом в голову. Владлен Татарский получил статуэтку, начиненную взрывчаткой. По словам главы службы, военкор «кармически ответил» за украинских военнопленных.

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Писатель Захар Прилепин подорвался в автомобиле на противотанковой мине, он жив, но получил тяжелые травмы ног и таза. Также остался в живых после покушения министр внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Корнет. Малюк уточнил, что чиновник «зашел побриться, но там его достала взрывчатка».

Генпрокурор Сергей Горенко, по словам руководителя СБУ, был убит в его же кабинете. «Долгое время они думали, что ракета в окно залетела, 800 грамм пластида было», — сказал глава ведомства.

2 апреля в петербургском кафе на творческом вечере был взорван военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 52 человека пострадали. Бомба была спрятана в статуэтке, которую военкору подарила Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержанная на следующий день.

Машина Прилепина Audi Q7 была взорвана 6 мая в деревне Пионерское под Нижним Новгородом. Для теракта использовались две противотанковые мины ТМ-62-М образца 1960-х годов. Публицист получил ранения и позже перенес несколько операций, а его личный охранник, 27-летний Александр Шубин с позывным Злой, не выжил.

6 декабря представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию Ильи Кивы. Позднее стало известно, что экс-депутат застрелили двумя выстрелами — в грудь и голову.

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      Марина Совина
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