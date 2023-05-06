Стали известны подробности взрыва автомобиля Захара Прилепина

WarGonzo: во взорванной машине Захара Прилепина была его дочь, она не пострадала

Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и член партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин. В машине с ним была его дочь, пишет Telegram-канал WarGonzo.

Девочка не пострадала, ее «успели высадить из автомобиля, выгрузив вещи». В результате взрыва погиб личный охранник Прилепина. Сам писатель, по данным ряда источников, находится в тяжелом состоянии и эвакуирован в ближайшую больницу.

Baza уточняет, что инцидент произошел в деревне Пионерское, которая расположена примерно в 30 километрах от города Бор. Канал сообщает, что дочь Прилепина вышла из машины, и примерно через 100 метров произошел взрыв.

По предварительной информации, взрывное устройство было установлено под днищем машины. Прилепин в момент происшествия находился на заднем сиденье автомобиля.

