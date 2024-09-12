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12:40, 12 сентября 2024Силовые структуры

Фигурант дела о покушении на Прилепина снова признал вину в суде

Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина Пермяков снова признал вину в суде
Начало событий в новости Стали известны подробности взрыва автомобиля Захара Прилепина

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Во 2-ом Западном окружном военном суде обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) снова признал вину. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На заседании фигурант сказал, что обвинение ему понятно и вину он признает.

Слушание по делу проходит в четверг, 12 сентября.

По информации агентства, в Генпрокуратуре России установили, что в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завербовали гражданина Украины Пермякова. Он прошел обучение стрельбе, ведению наружного наблюдения и сборке взрывных устройств. Кроме того, его обеспечили средствами связи, боеприпасами, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами. Также ему выдали поддельное удостоверение личности на имя гражданина Казахстана.

Теракт в отношении Захара Прилепина произошел утром 6 мая 2023 года у деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Тогда автомобиль марки Audi Q7, внутри которого находились сам писатель и его сослуживец, взорвался. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

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      Анна Габай
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