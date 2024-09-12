Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

В Москве начался суд над Пермяковым по делу о покушении на писателя Прилепина

Во 2-ом Западном окружном военном суде начались слушания по уголовному делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщают «Известия».

Подсудимый еще на стадии расследования признал вину в совершении теракта, направленного против писателя, состоящего на службе в Росгвардии.

Следствие установило сообщника Пермякова, участвовавшего в покушении. Он объявлен в розыск.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники Службы безопасности Украины привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина за вознаграждение в размере 145 тысяч рублей.