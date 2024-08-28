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13:13, 28 августа 2024Силовые структуры

Фигурант дела о покушении на писателя Прилепина признал вину

Обвиняемый в покушении на писателя Прилепина признал вину

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Во Втором Западном окружном военном суде обвиняемый в покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката фигуранта.

По словам адвоката Пермякова, фигурант признался в содеянном. Свое личное отношению к ходатайству следствия о продлении ареста обвиняемый не высказал. Мужчина участвовал в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Ранее сообщалось, что суд оставил фигуранта под арестом до 15 ноября.

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      Анна Габай
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