Фигуранту дела о покушении на писателя Прилепина продлили срок содержания под стражей

Суд продлил арест фигуранту дела о покушении на Прилепина до 15 ноября

Второй Западный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей фигуранту уголовного дела о покушении на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина останется под арестом до 15 ноября.

Ранее сообщалось, что следствие установило еще одного фигуранта покушения на Захара Прилепина, он является сообщником украинского диверсанта Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор.