Следствие установило еще одного фигуранта покушения на писателя Прилепина

ТАСС: следствие установило еще одного фигуранта покушения на писателя Прилепина

Следствие установило еще одного фигуранта покушения на писателя и общественного деятеля Захара Прилепина, он является сообщником украинского диверсанта Александра Пермякова (внесен в список экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Устанавливаются роль и участие каждого, кто так или иначе причастен к покушению на Прилепина. Один из участников организации теракта установлен и уже объявлен в розыск», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что материалы дела в отношении сообщника и других пособников Пермякова выделены в отдельное производство. Другие подробности не разглашаются в силу тайны предварительного следствия.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая прошлого года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения пистель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.