Соучастника покушения на Прилепина объявили в розыск

СК: установлен соучастник покушения на писателя Прилепина, он объявлен в розыск

Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

Начало событий в новости Начался суд над украинцем за покушение на писателя Прилепина

Следователи установили соучастника покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Новый фигурант дела о теракте против Прилепина объявлен в розыск. Исполнитель преступления — гражданин Украины Александр Пермяков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в настоящее время находится на скамье подсудимых. Он признал вину в совершении подрыва машины Прилепина.

По данным СК, Пермяков после прохождения обучения диверсионному делу из Украины приехал в Россию по заданию СБУ, чтобы совершить покушение на Прилепина, находящегося на службе в Росгвардии. Соучастники обеспечили исполнителя теракта подложными документами на имя гражданина Казахстана, чтобы он смог покинуть страну после совершения преступления.

Ранее 12 сентября сообщалось, что во 2-ом Западном окружном военном суде начались слушания по делу Пермякова.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.