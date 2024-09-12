Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:44, 12 сентября 2024Силовые структуры

СБУ использовала сына писателя Прилепина для совершения теракта

Сотрудник СБУ Журавкин обманул сына Прилепина и узнал его местонахождение
Начало событий в новости Соучастника покушения на Прилепина объявили в розыск

Фото: П/с ГУ МВД РФ по Нижегородской области / ТАСС

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по фамилии Журавкин втемную использовал сына писателя Захара Прилепина для совершения теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде по делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что Журавкин при организации преступления обманул сына Прилепина и узнал у него местонахождение отца, чтобы совершить подрыв машины с писателем.

Во «ВКонтакте» под аккаунтом Иванка Поликарпова сотрудник СБУ со 2 января 2023 года стал переписываться с Ильей Прилепиным. В период с 24 апреля по 3 мая 2023 года Журавкин выяснил у него, что в скором времени писатель отправится в поселке Пионерский. Он передал эту информацию исполнителю теракта, который заложил две мины на пути следования машины писателя.

На Украине Пермяков получил от Журавкина две тысячи долларов и 10 тысяч гривен перед покушением на Прилепина. Приехав в Россию, он снял квартиру в Солнечногорске и приступил к подготовке теракта.

Пермяков в суде признал вину в совершении подрыва машины Прилепина. Его соучастника, чье имя не называется, объявили в розыск.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Патриарха Кирилла под руки привели к скорой после выступления в Петербурге. Что случилось и что говорят в его окружении?

      Мужчину приговорили к колонии за попытку подрыва авто российского военного

      В Харькове сообщили о серии взрывов

      Россиян предупредили о риске изъятия дач

      Медведь нашел применение лодке российских рыбаков и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 45-летней звезды «Кухни» в облегающем платье

      Подполье заявило о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» в Харькове

      Лукашенко заявил о готовности Белоруссии нормализовать отношения с Польшей

      Усатый привез подписи в ЦИК на тележке

      Ученые нашли в Арктике странных кривых рыб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше