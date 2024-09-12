СБУ использовала сына писателя Прилепина для совершения теракта

Сотрудник СБУ Журавкин обманул сына Прилепина и узнал его местонахождение

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) по фамилии Журавкин втемную использовал сына писателя Захара Прилепина для совершения теракта. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде по делу гражданина Украины Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокурор огласил обвинительное заключение. Из него следует, что Журавкин при организации преступления обманул сына Прилепина и узнал у него местонахождение отца, чтобы совершить подрыв машины с писателем.

Во «ВКонтакте» под аккаунтом Иванка Поликарпова сотрудник СБУ со 2 января 2023 года стал переписываться с Ильей Прилепиным. В период с 24 апреля по 3 мая 2023 года Журавкин выяснил у него, что в скором времени писатель отправится в поселке Пионерский. Он передал эту информацию исполнителю теракта, который заложил две мины на пути следования машины писателя.

На Украине Пермяков получил от Журавкина две тысячи долларов и 10 тысяч гривен перед покушением на Прилепина. Приехав в Россию, он снял квартиру в Солнечногорске и приступил к подготовке теракта.

Пермяков в суде признал вину в совершении подрыва машины Прилепина. Его соучастника, чье имя не называется, объявили в розыск.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находился Прилепин, произошел 6 мая 2023 года около деревни Пионерское Нижегородской области, расположенной примерно в 30 километрах от города Бор. Две противотанковые мины были заложены на пути следования машины с писателем, одна из которых была приведена в действие. В результате покушения писатель получил ранения обеих ног, его водитель не выжил.