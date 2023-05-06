Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 6 мая 2023Россия

Стало известно о тяжелом ранении Захара Прилепина

РБК: писатель Захар Прилепин тяжело ранен

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин тяжело ранен в результате взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

«По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен», — рассказал собеседник издания.

Известно, что писатель ехал в машине Audi Q7. По предварительным данным, писателю оказывают помощь врачи, на месте работают правоохранительные органы и спасатели.

По данным Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Захарова возложила на США и Великобританию взрыв машины с Прилепиным
48-летняя Алла Довлатова продемонстрировала фигуру в купальнике
В Нижегородской области ввели план «Перехват» после взрыва машины Прилепина
В МВД подтвердили взрыв автомобиля Прилепина
Названы ответственные за подрыв машины Захара Прилепина
Песков отреагировал на взрыв автомобиля Захара Прилепина
Сбербанк открыл первый офис в Крыму
Прилепина госпитализировали с ранением ног после подрыва его машины
Отец Шведа рассказал о состоянии избитого баскетболиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.