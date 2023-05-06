Стало известно о тяжелом ранении Захара Прилепина

РБК: писатель Захар Прилепин тяжело ранен

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин тяжело ранен в результате взрыва автомобиля в Нижнем Новгороде, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

«По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен», — рассказал собеседник издания.

Известно, что писатель ехал в машине Audi Q7. По предварительным данным, писателю оказывают помощь врачи, на месте работают правоохранительные органы и спасатели.

По данным Telegram-канала военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo, в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.