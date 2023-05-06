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12:21, 6 мая 2023Силовые структуры

Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина

«112»: в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, писателю сейчас оказывают помощь врачи, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели.

Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщает, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

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Варвара Кошечкина
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