Стало известно о взрыве автомобиля Захара Прилепина

«112»: в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился Захар Прилепин

В Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, писателю сейчас оказывают помощь врачи, он тяжело ранен. На месте работают правоохранительные органы и спасатели.

Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщает, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.