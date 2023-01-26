Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:11, 26 января 2023Россия

Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

Писатель Захар Прилепин заключил договор с Росгвардией и отправился в зону СВО

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин заключил договор с Росгвардией и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова, ее слова приводит ТАСС.

Представитель писателя отметила, что у Прилепина есть опыт службы в ОМОН, поэтому он заключил контракт именно с Росгвардией.

«Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в военном качестве», — заявила Кондакова агентству.

Службу в рядах вооруженных сил Прилепин проходил с 1994 по 1999 годы, в том числе в рядах Отряда милиции особого назначения. В составе ОМОН он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим вооруженным конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майор Вооруженных сил ДНР. С 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Трамп заявил о риске начала ядерной войны из-за передачи Украине западных танков
Психолог перечислила признаки обреченных на провал отношений
Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО
Израиль призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана
США не смогли наказать саудитов за сокращение нефтедобычи
В Совфеде анонсировали рассмотрение закона об отмене публикаций деклараций
Россиянина нашли мертвым в съемной комнате в Таиланде
Участники реалити по мотивам «Игры в кальмара» захотели подать в суд на Netflix
В СЖР отреагировали на признание «Медузы» нежелательной организацией
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.