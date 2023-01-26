Захар Прилепин отправился добровольцем в зону СВО

Писатель Захар Прилепин заключил договор с Росгвардией и отправился в зону СВО

Российский писатель Захар (Евгений) Прилепин заключил договор с Росгвардией и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-секретарь писателя Елизавета Кондакова, ее слова приводит ТАСС.

Представитель писателя отметила, что у Прилепина есть опыт службы в ОМОН, поэтому он заключил контракт именно с Росгвардией.

«Прилепин постоянно лично организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь же отправился на линию соприкосновения в военном качестве», — заявила Кондакова агентству.

Службу в рядах вооруженных сил Прилепин проходил с 1994 по 1999 годы, в том числе в рядах Отряда милиции особого назначения. В составе ОМОН он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим вооруженным конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майор Вооруженных сил ДНР. С 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.

