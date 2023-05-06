Раскрыта мощность заложенной под машину Прилепина бомбы

Источник: бомба мощностью до 800 граммов тротила была заложена под днищем машины Прилепина

Бомба была заложена под днищем автомобиля Audi Q7, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, судя по визуальному осмотру места происшествия, мощность взрывного устройства составляет от 400 до 800 граммов в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время на месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Силовики проводят опрос очевидцев взрыва.

Ранее в субботу, 6 мая, сообщалось, что в Нижегородской области взорвался автомобиль с Прилепиным. Писателю сейчас оказывают помощь врачи, он тяжело ранен.

Telegram-канал военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo сообщает, что в машине с Прилепиным ехала его дочь. Ее высадили из автомобиля, при взрыве девочка не пострадала. При этом погиб личный охранник писателя.

В январе стало известно, что Захар Прилепин отправился добровольцем на спецоперацию. Он заключил договор с Росгвардией, так как ранее проходил службу в ОМОН — с 1994 по 1999 годы. В составе ОМОН, как утверждалось, он дважды участвовал в первой и второй чеченских кампаниях. Первая книга писателя «Патологии» посвящена этим конфликтам. Захар Прилепин имеет воинское звание майора ВС ДНР. Помимо этого, с 2017 по 2018 годы он исполнял обязанности заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом.