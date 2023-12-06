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22:24, 6 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы

Mash: экс-депутата Рады Киву убили двумя выстрелами

Фото: Стрингер / РИА Новости

Бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву ранили выстрелом в грудь, а затем убили выстрелом в голову. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

По его данным, в настоящее время следствие допрашивает сожительницу погибшего. Предположительно, она могла навести убийцу на след. Сообщается, что женщину расспрашивают об окружении Кивы, пытаясь выяснить, не замечала ли она подозрительных людей.

Ранее стало известно о возможной слежке за Кивой. Отмечается, что экс-депутат рассказывал знакомым, что за ним следят.

Кива был найден мертвым на территории отеля «Величъ Country Club» в Подмосковье в среду, 6 декабря. Ответственность за его убийство взяли на себя украинские спецслужбы.

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      Марина Совина
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