Стало известно о возможной слежке за погибшим экс-депутатом Верховной Рады Кивой

Погибший экс-депутат Рады Кива говорил знакомым, что замечал за собой слежку

За погибшим экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой могли следить. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным издания, парламентарий говорил знакомым, что замечал за собой слежку. Кроме того, переживший покушение экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил РЕН ТВ, что Кива знал о готовящемся на него покушении со стороны украинских спецслужб и потому переехал из Москвы в Одинцовский район Подмосковья.

Ранее сообщалось, что экс-депутата могли убить выстрелом в голову из пистолета. Его последним постом в Telegram-канале стала запись о том, что Владимир Зеленский не верит в предоставленные Вашингтоном гарантии безопасности.