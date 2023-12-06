Силовые структуры
Стало известно о возможной слежке за погибшим экс-депутатом Верховной Рады Кивой
Погибший экс-депутат Рады Кива говорил знакомым, что замечал за собой слежку
За погибшим экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой могли следить. Об этом стало известно изданию Baza.
По данным издания, парламентарий говорил знакомым, что замечал за собой слежку. Кроме того, переживший покушение экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил РЕН ТВ, что Кива знал о готовящемся на него покушении со стороны украинских спецслужб и потому переехал из Москвы в Одинцовский район Подмосковья.
Ранее сообщалось, что экс-депутата могли убить выстрелом в голову из пистолета. Его последним постом в Telegram-канале стала запись о том, что Владимир Зеленский не верит в предоставленные Вашингтоном гарантии безопасности.