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19:56, 6 декабря 2023Силовые структуры

Стало известно о возможной слежке за погибшим экс-депутатом Верховной Рады Кивой

Погибший экс-депутат Рады Кива говорил знакомым, что замечал за собой слежку

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

За погибшим экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой могли следить. Об этом стало известно изданию Baza.

По данным издания, парламентарий говорил знакомым, что замечал за собой слежку. Кроме того, переживший покушение экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил РЕН ТВ, что Кива знал о готовящемся на него покушении со стороны украинских спецслужб и потому переехал из Москвы в Одинцовский район Подмосковья.

Ранее сообщалось, что экс-депутата могли убить выстрелом в голову из пистолета. Его последним постом в Telegram-канале стала запись о том, что Владимир Зеленский не верит в предоставленные Вашингтоном гарантии безопасности.

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      Олеся Мицкевич
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