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19:37, 6 декабря 2023Силовые структуры

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву убили выстрелом из пистолета

Экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы убили в Подмосковье выстрелом в голову
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Иван Коваленко / Коммерсантъ

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, предположительно, убили выстрелом в голову из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив. Его тело на снегу обнаружила сотрудница отеля возле коттеджа, в котором он регулярно проживал, и вызвала скорую.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений, однако позже установили, что на его правом виске была резаная рана.

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      Олеся Мицкевич
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