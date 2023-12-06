Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву убили выстрелом из пистолета

Экс-депутата Рады Украины Ильи Кивы убили в Подмосковье выстрелом в голову

Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву, предположительно, убили выстрелом в голову из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, пуля прошла по касательной. Какое-то время парламентарий был еще жив. Его тело на снегу обнаружила сотрудница отеля возле коттеджа, в котором он регулярно проживал, и вызвала скорую.

О смерти экс-депутата стало известно в среду, 6 декабря. Изначально сообщалось, что на его теле, найденном в Подмосковье, не было никаких внешних повреждений, однако позже установили, что на его правом виске была резаная рана.