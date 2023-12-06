Раскрыты первые данные после осмотра тела экс-депутата Рады Ильи Кивы

Появились первые данные осмотра тела погибшего экс-депутата Рады Ильи Кивы

Тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы обнаружили на снегу на территории парковой зоны отеля. Данные об этом в среду, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По данным канала, при осмотре тела на правом виске была резаная рана, также была зафиксирована гематома на левой части лица умершего. В свою очередь Telegram-канал SHOT сообщает, что ЧП произошло около 15.00. На место была вызвана скорая помощь, однако медики не смогли реанимировать экс-депутата Верховной Рады.

Ранее 6 декабря сообщалось, что на теле экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, найденного в Подмосковье, предварительно, не нашли внешних повреждений. Тело было найдено в частном доме деревни Супонино под Звенигородом.