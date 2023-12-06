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19:45, 6 декабря 2023Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело после смерти экс-депутата Рады Ильи Кивы

СК: по факту убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы возбудили уголовное дело
Начало событий в новости Экс-депутата Верховной Рады Илью Киву убили выстрелом из пистолета

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Московской области.

Дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По предварительным данным, накануне вечером неизвестный, находясь на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского района Московской области, несколько раз выстрелил в парламентария из неустановленного оружия. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Ранее стало известно, что за погибшим экс-депутатом Верховной Рады Ильей Кивой могли следить. Кроме того, по словам пережившего покушение Олега Царева, парламентарий знал о готовящемся на него покушении со стороны украинских спецслужб.

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      Олеся Мицкевич
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