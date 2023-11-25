Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава СБУ Малюк: будут «новые сюрпризы», Крымский мост обречен

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил взрывом Крымского моста. Об этом он заявил в фильме «Крымский мост на бис», который вышел на Youtube-канале телеканала «1+1».

Он напомнил, что мост подвергся уже двум терактам: в октябре 2022 года и в июле 2023. В частности, Малюк рассказал, как СБУ подрывала мост, в том числе с помощью морских беспилотников Sea Baby, которые управлялись дистанционно из Киева.

«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту», — заявил глава СБУ. По его словам, «мост обречен».

Ранее спикер Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук выступил с угрозой, что украинские военные разрушат Крымский мост, когда этого потребует ситуация. По его словам, нет смысла разрушать сооружение, просто чтобы «поднять настроение».