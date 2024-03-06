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14:24, 6 марта 2024Россия

В Кремле прокомментировали разговор немецких военных об ударах по России

Песков: Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Россия не будет закрывать глаза на разговоры об ударах по ней. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на марафоне «Знание.Первые» Российского общества «Знание» на Всероссийском фестивале молодежи на федеральной территории Сириус. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь, комментируя разговор представителей бундесвера об ударе по Крымскому мосту, отметил, что в России любят немцев и не ходят войны. «Мы не хотим, чтобы у нас кто-то что-то замышлял взрывать», — сказал Песков и добавил, что подобные действия не остались бы без ответа.

1 марта лавный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров немецких военных о планах удара по Крымскому мосту.

В Германии признали факт утечки разговора и заявили, что ее виновником был начальник отдела операций и учений командования бундесвера Франк Грефе. Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что утечка этого разговора произошла из-за незащищенного подключения к конференции одного из присутствующих на ней военных.

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      Алан Босиков
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