В Германии назвали имя виновного в утечке разговора военных

Bild: стало известно имя военного ФРГ, из-за которого произошла утечка разговора

В Германии стало известно имя виновного в утечке беседы немецких военных об атаках на Крымский мост. Им является начальник отдела операций и учений командования бундесвера Франк Грефе, который находился в тот момент на территории Сингапура. Об этом сообщает Bild.

Глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус отметил, что утечка этого разговора произошла из-за незащищенного подключения к конференции одного из присутствующих на ней военных. Более того, он добавил, что тот находился в Сингапуре.

«Имеется в виду бригадный генерал Франк Грефе, который остановился в Сингапуре 19 февраля. Там он, как и многие другие военные, посетил авиационную выставку Singapore Airshow», — информирует издание.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее раскрыла подробности планируемых военнослужащими бундесвера ракетных атак Крымского моста с помощью французского истребителя Dassault Rafale.

Министр обороны Германии Писториус рассказал, что разговор военных опубликовали из-за пренебрежения правилами безопасности.