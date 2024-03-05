В Германии назвали причину утечки беседы офицеров бундесвера

Писториус: причина утечки беседы военных бундесвера — пренебрежение правилами

Утечка беседы высокопоставленных немецких военных об ударах по Крыму произошла из-за пренебрежения правилами информационной безопасности одним из военных. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пообещав принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. Его слова передает ТАСС.

«Причина того, что разговор офицеров ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — сообщил Писториус в ходе официального заявления в Берлине.

Министр добавил, что «будут приняты технические и организационные меры» для того, чтобы подобный инцидент не повторился.

В ходе этого же выступления министр обороны ФРГ исключил участие в слитой беседе российского шпиона и предположил, что утечка произошла в Сингапуре из-за того, что один из немецких военных подключился к звонку с незащищенного личного телефона.

1 марта в соцсетях была опубликована расшифровка разговора, где офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.