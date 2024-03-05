Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:57, 5 марта 2024Мир

В Германии назвали причину утечки беседы офицеров бундесвера

Писториус: причина утечки беседы военных бундесвера — пренебрежение правилами

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Утечка беседы высокопоставленных немецких военных об ударах по Крыму произошла из-за пренебрежения правилами информационной безопасности одним из военных. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пообещав принять меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем. Его слова передает ТАСС.

«Причина того, что разговор офицеров ВВС мог быть записан, связана с личной ошибкой применения [техники]. Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — сообщил Писториус в ходе официального заявления в Берлине.

Министр добавил, что «будут приняты технические и организационные меры» для того, чтобы подобный инцидент не повторился.

В ходе этого же выступления министр обороны ФРГ исключил участие в слитой беседе российского шпиона и предположил, что утечка произошла в Сингапуре из-за того, что один из немецких военных подключился к звонку с незащищенного личного телефона.

1 марта в соцсетях была опубликована расшифровка разговора, где офицеры бундесвера обсуждали возможные удары по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост. Мог ли российский шпион участвовать в беседе?

      В России состоится уникальный концерт в честь 8 Марта

      Стало известно о новом занятии Романа Костомарова

      Заблудившийся белорусский турист провел ночь в диких джунглях Таиланда и выжил

      Нежелание США поставлять Украине F-35 объяснили

      В России выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

      Премьер Венгрии заявил о конце гегемонии Запада

      Уголовник напал с ножом на российского полицейского

      Украинские спецслужбы пришли с обысками к священнику УПЦ из-за репостов

      Трое братьев затерроризировали грабежами сверстников в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше