В России заявили, что немецкие военные тайно обсуждали бомбардировки Крымского моста. О чем еще они говорили?

Симоньян сообщила об обсуждениях немецкими военными подрыва Крымского моста

Высокопоставленные немецкие военные обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой немецкие офицеры планировали бомбардировки Крымского моста. Саму запись или цитаты из нее журналистка на момент написания материала не публиковала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что вопрос об обсуждении офицерами ФРГ атаки на Крымский мост будет заслушан на ближайшем заседании Госдумы после 11 марта.

Немецкие военные раскрыли планы союзников из США

Симоньян утверждает, что запись с разговором немецких военных ей передали некие «товарищи в погонах». По словам журналистки, на 40-минутной записи слышна беседа неназванных высокопоставленных офицеров бундесвера — Вооруженных сил ФРГ.

На этой интереснейшей записи обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост. И как бы им так половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю Маргарита Симоньян главред RT

Помимо прочего, Симоньян утверждает, что немецкие офицеры раскрывают в разговоре планы своих западных союзников — США и Великобритании. В частности, они обсуждают, что американские и британские военные уже напрямую участвуют в конфликте на Украине. Каких-то конкретных цитат из диалога западных военных Симоньян не приводит.

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В заключение Симоньян обращается лично к канцлеру Олафу Шольцу, а также к немецкому послу и МИД Германии. Она попросила предоставить ответ на раскрывшиеся данные «сегодня к обеду». «А то мало ли что завтра», — сыронизировала российская журналистка.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?», — написала Симоньян.

В Германии и раньше призывали наносить удары по России

В январе депутаты бундестага Германии от нескольких партий снова призвали канцлера Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. При этом представители двух из них открыто заявили о необходимости наносить удары по России. Так, по словам представителя партии «Зеленые» Сары Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела».

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Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген прямо заявлял, что Берлин должен поставить крылатые ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) для уничтожения Крымского моста. Он заявил, что уничтожение Крымского моста с помощью этих ракет подтолкнуло бы Россию к переговорам.

Об этом не раз высказывался сам Шольц. 29 февраля немецкий канцлер заявил, что Германия воздерживается от поставок крылатых ракет Taurus Украине из-за их дальнобойности. По его словам, ракета в руках Киева способна «поразить цель где-нибудь в Москве». Шольц добавил, что вместе с ракетами пришлось бы отправить на Украину немецких военнослужащих для контроля, однако такой вариант исключен.

Кроме того, Шольц указал, что британские военные помогают ВСУ запускать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Канцлер отметил, что следование за Лондоном сделает страну участником конфликта. В Великобритании эти слова Шольца назвали «вопиющим злоупотреблением разведданными».