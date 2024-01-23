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20:40, 23 января 2024Мир

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал поставить Украине Taurus

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген призвал к поставкам Taurus

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Германия должна поставить крылатые ракеты Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ) для уничтожения Крымского моста. С таким призывом в интервью Handelsblatt выступил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

Хойсген прокомментировал дискуссии в ФРГ о поставках Taurus Украине. Он заявил, что уничтожение Крымского моста с помощью этих ракет подтолкнуло бы Россию к переговорам.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности ответил на опасения канцлера Германии Олафа Шольца о применении Taurus по территории других регионов России. «Я не думаю, что какое-либо недоверие к Украине оправдано, когда речь заходит о поставке Taurus (...) Украина получила много оружия, которое она могла бы использовать против военных объектов в России. Но она этого не сделала. Почему тогда сейчас такое предположение?» — заявил он.

Ранее глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер обвинил Германию в медлительности в поддержке Украины. По его мнению, решение о поставках Taurus уже давно является очевидным и должно быть принято.

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      Юрий Леонов
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