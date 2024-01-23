В Европарламенте обвинили Германию в медлительности в поддержке Украины

Депутат Европарламента Вебер обвинил ФРГ в медлительности в поддержке Украины

Германия проявляет медлительность и недостаточную решимость в вопросе поддержки Украины. Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер, сообщает ТАСС.

Вебер выступил с критикой действующего правительства ФРГ в ходе визита в Киев. Он прокомментировал дискуссии вокруг поставок Германией крылатых ракет Taurus.

«Процесс принятия решений занимает слишком много времени, а количество решений ограничено», — заявил политик. По его мнению, решение о поставках Taurus уже давно является очевидным и должно быть принято.

Ранее бундестаг проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Taurus. Резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС, входящий в состав ЕНП в Европарламенте. Документ был отклонен голосами 485 парламентариев.