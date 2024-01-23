Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 23 января 2024Мир

В Европарламенте обвинили Германию в медлительности в поддержке Украины

Депутат Европарламента Вебер обвинил ФРГ в медлительности в поддержке Украины

Фото: Inna Varenytsi / Reuters

Германия проявляет медлительность и недостаточную решимость в вопросе поддержки Украины. Об этом заявил глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер, сообщает ТАСС.

Вебер выступил с критикой действующего правительства ФРГ в ходе визита в Киев. Он прокомментировал дискуссии вокруг поставок Германией крылатых ракет Taurus.

«Процесс принятия решений занимает слишком много времени, а количество решений ограничено», — заявил политик. По его мнению, решение о поставках Taurus уже давно является очевидным и должно быть принято.

Ранее бундестаг проголосовал против передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ) Taurus. Резолюцию с таким требованием в правительство ФРГ направил оппозиционный блок ХДС/ХСС, входящий в состав ЕНП в Европарламенте. Документ был отклонен голосами 485 парламентариев.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин закрепил статус многодетной семьи. Что положено таким семьям?

      На российском курорте резко подорожало жилье

      Критик назвал замену Анне Asti

      В Эстонии назвали сроки передачи Киеву замороженных в стране российских активов

      Россиянка засудила салон красоты за страшные последствия лазерной эпиляции

      Россиянам раскрыли условия посещения главной достопримечательности Стамбула

      Звезда фильма «Ирония судьбы» Талызина раскрыла дату возвращения на сцену

      В Санкт-Петербурге зафиксировали очаг кори

      В российской Арктике отработали отражение одного вида атаки

      В Петербурге лицеист попал в больницу с переломами после одного приема учителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше