В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

Депутаты двух партий ФРГ призвали дать Киеву ракеты Taurus для ударов по России

Депутаты бундестага Германии от нескольких партий снова призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus. При этом представители двух из них открыто заявили о необходимости наносить удары по России.

Так, по словам представителя партии «Зеленые» Сары Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела».

Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки Сара Нанни представитель партии «Зеленые» в бундестаге

По ее мнению, такие удары будут лучшим способом защитить гражданское население Украины и якобы соответствуют нормам международного права.

Немецкие политики указали на важность ракет Taurus

Схожую с Сарой Нанни позицию выразил депутат парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Ракеты Taurus важны, потому что эта система очень эффективна и позволяет ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта Родерих Кизеветтер депутат парламента ФРГ от ХДС

По его словам, ракеты Taurus помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что «вынудит Россию уйти из Крыма».

Поставку этих ракет поддержала глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Также она призвала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2 и начать поставки крылатых ракет. При этом она не стала прямо призывать к ударам в глубь России.

Германия должна наконец их поставить, чтобы прервать российские линии снабжения Мари-Агнес Штрак-Циммерманн глава комитета бундестага по обороне

Зеленский просил ракеты Taurus для изоляции Крыма от России

В начале января президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus, чтобы разрушить Крымский мост и изолировать полуостров от России.

Это может позволить Украине разрушить мост стоимостью 4 миллиарда долларов, фактически изолируя Крымский полуостров от России Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, скорость успеха Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

Глава МИД Украины еще в ноябре говорил, что Киев все еще рассчитывает получить от Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, но «немецкое правительство требует больше времени, чтобы сформировать финальное решение».

За два месяца до этого Кулеба потребовал Taurus у Берлина в жесткой форме.

Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

Тогда глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила решение не поставлять Украине ракеты опасениями Берлина, что Киев будет наносить удары вглубь России.

В январе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. «Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации», — сказал он.