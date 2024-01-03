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16:19, 3 января 2024Мир

Правительство Германии отказалось поставить ракеты Taurus Украине

DW: в правительстве ФРГ заявили, что Берлин не готов поставить Taurus Украине
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Берлин не готов менять позицию по поставкам дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Его цитирует Deutsche Welle (DW) (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).

«Мы пока не поставляем Украине Taurus, но внимательно следим за развитием ситуации», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об отказе властей Германии от соответствующих поставок Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам политика, скорость успеха Вооруженных сил Украины будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

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      Виктория Кондратьева
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