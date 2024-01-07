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23:56, 6 января 2024Мир

В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России

Депутаты ФРГ призвали дать Украине ракеты Taurus для нанесения ударов по России
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутаты от нескольких партий в очередной раз призвали канцлера Германии Олафа Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus для нанесения ударов по целям в России. Об этом пишет Rheinische Post.

Как заявила представитель партии «Зеленые в бундестаге ФРГ по вопросам оборонной политики Сара Нанни, поставка Taurus Киеву «давно назрела». «Самая эффективная защита от российских авиаударов — это обстрел целей на территории России и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия осуществляет свои атаки», — сказала она.

Нанни считает, что такие удары будут лучшим способом защитить мирное население Украины и они якобы соответствуют нормам международного права. Схожую позицию выразил депутат немецкого парламента от оппозиционного ХДС, член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер. Он отметил важность ракет Taurus, поскольку они эффективны и «позволяют ликвидировать структуры снабжения и командования далеко за линией фронта».

Кизеветтер отметил, что ракеты Taurus помогут Киеву, в частности, уничтожить Крымский мост и Черноморский флот, что «вынудит Россию уйти из Крыма». Поставку этих ракет поддержала глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Также она призвала передавать Украине больше боеприпасов и деталей для танков Leopard 2 и начать поставки крылатых ракет, «чтобы прервать российские линии снабжения».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросил у Запада предоставить немецкие ракеты Taurus для разрушения Крымского моста и изоляции полуострова от России. По словам украинского лидера, скорость успеха ВСУ будет зависеть от военной помощи, которую Киев получит от западных партнеров.

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      Марина Совина
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