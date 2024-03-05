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12:34, 5 марта 2024Мир

Германия раскрыла подробности утечки разговора об атаке на Крымский мост

Писториус: утечка разговора об атаке на Крымский мост произошла в Сингапуре

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Утечка разговора немецких офицеров, в котором те обсуждали атаку на Крымский мост, скорее всего, произошла в Сингапуре, раскрыл подробности министр обороны Германии Борис Писториус. Его цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что причиной утечки стало то, что один из офицеров использовал незащищенную линию связи. При этом он исключил версию, что к этому групповому звонку подключался «российский шпион», дополняет Reuters.

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