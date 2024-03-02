Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

Канцлер ФРГ Шольц пообещал быстро расследовать разговор военных о Крымском мосте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести тщательное расследование публикации записи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

Отвечая на вопрос о возможном внешнеполитическом ущербе, канцлер заявил, что произошедшее — «очень серьезное дело».

Именно поэтому сейчас это расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это и необходимо Олаф Шольц канцлер ФРГ

В Германии признали подлинность перехваченного разговора

Как отмечает газета Berliner Zeitung, через несколько минут после загрузки файла стало ясно, что это не фейк и не искусственный интеллект. «Это была почти сорокаминутная запись встречи генералов немецких Вооруженных сил высочайшей военной и политической взрывоопасности», — говорится в материале. Как подчеркивает издание, эта запись является крупной катастрофой для бундесвера.

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В свою очередь, издание Bild отмечает, что многое говорит о подлинности опубликованной российскими СМИ записи. Утверждается, что и в Минобороны ФРГ ее считают настоящей. Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) ФРГ уже начало проверку.

В России не удивились переговорам немецких офицеров

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя разговор немецких военных об ударах по мосту, заявил, что это не вызывает удивления. «Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО в конфликте на Украине», — сказал он.

Расшифровку беседы опубликовала 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она заявила, что запись ей передали некие «товарищи в погонах». В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления Фроштедте.

В бундестаге потребовали ужесточить правила безопасности

В свете тревожных сообщений о публикации секретных разговоров федеральное правительство Германии призвали ужесточить правила внутренней связи. «Любое общение должно быть максимально защищено», — заявил заместитель председателя парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Иоганн Вадефул. По словам депутата, случившееся требует последовательного изменения поведения. Федеральное правительство, заявил он, должно ужесточить все нормативные акты в этой сфере.

Председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн также прокомментировала инцидент. Политик предостерегла от любой наивности. По ее словам, нет ничего удивительного в том, что разговоры прослушиваются. «Это был только вопрос времени, когда это станет достоянием общественности», — высказалась она.